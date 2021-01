Shemar Moore (SWAT) touché par la Covid-19, il se confie sur son état

Shemar Moore touché par la Covid-19

Afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 qui touche très fortement les USA, la plupart des studios à Hollywood ont décidé de décaler la reprise des tournages de nombreuses séries. De quoi ralentir la production des nouveaux épisodes et logiquement inquiéter les téléspectateurs, qui craignent ainsi que cela entraîne des coupes budgétaires et donc des saisons inédites encore plus courtes que ce qui avait déjà été annoncé.

Néanmoins, ces mesures - bien que frustrantes, sont nécessaires afin de protéger les équipes techniques et les acteurs. On a pu le découvrir avec les tournages de The Witcher ou Plus belle la vie, touchées par le virus, la proximité sur les plateaux peut malheureusement favoriser les contaminations et jouer avec la santé de tout le monde. Et ce n'est pas Shemar Moore - la star de la série SWAT, qui nous contredira.

"C'est brutal, c'est compliqué"

Depuis les fêtes de Noël, le comédien est en effet obligé de vivre en quarantaine, victime du Covid-19 et de ses effets secondaires. Et comme il le confie régulièrement sur ses réseaux sociaux, ça n'a rien d'une partie de plaisir, même pour quelqu'un aussi en forme physiquement que lui, "La Covid a tenté de me manquer de respect ! C'est un test brutal ce Covid. C'est compliqué."

Par ailleurs, alors qu'une partie de la population se bat encore pour ne pas porter de masque ou éviter le vaccin, Shemar Moore a tenu à remobiliser tout le monde. Lassé et épuisé par ces derniers mois compliqués, il n'a qu'une envie, mettre (enfin) ces galères derrière nous : "2020 est terminée, merci. 2020 c'était de la merde, mais 2021 ne pas va être plus simple, ne vous faites pas avoir. Mais vous savez quoi ? On va se battre. La Covid-19 n'est pas une blague. Alors portez votre masque, faites-vous vacciner ! Faites ce qu'il faut pour vous protéger vous et votre famille".