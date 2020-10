Shantel VanSanten (The Flash) : le départ de Patty n'était pas prévu, elle accuse l'ex-showrunner

Le départ de Patty n'était pas prévu

Avant d'intégrer le casting de The Boys (c'est elle qui incarne Becca, l'ex-femme de Butcher), Shantel VanSanten s'était fait une place dans The Flash. Souvenez-vous, elle était présente dans la saison 2 de la série du Arrowverse avec le rôle de Patty Spivot, une agent de la CCPD et la love-interest de Barry, jusque-là totalement ignoré par Iris.

Pourtant, à la surprise générale, alors même que la relation entre Patty et Barry semblait aller dans la bonne direction et nous promettait de jolies choses pour la suite, l'héroïne disparaissait subitement de la série lors de l'épisode 11. Officiellement, Patty ressentait le besoin de changer d'air et de reprendre ses études afin de devenir une experte de scènes de crime. Officieusement, le départ de son interprète n'était pas prévu aussi tôt mais a finalement été le fait d'un showrunner désagréable.

Un mauvais showrunneur en cause ?

"Je ne crois pas que l'intrigue était censée se terminer aussi rapidement qu'elle l'a été" a confié Shantel VanSanten à TVLine. Selon elle, l'ex-showrunner de The Flash à l'époque n'aurait tout simplement pas apprécié de la savoir également au casting d'une autre série (possiblement Shooter), alors même que son agenda lui permettait d'enchaîner les deux projets, "Je ne crois pas que beaucoup de personnes le savent, mais j'avais réussi à bien gérer mon contrat pour pouvoir être présente et participer à l'intégralité de la saison 2. Mais un showrunner, qui n'est plus dans la série aujourd'hui, était très en colère contre moi et m'a donc soudainement mis dans un train et je suis partie".

5 ans plus tard, Shantel VanSanten confesse n'avoir toujours pas digéré cette situation. Toujours auprès de TVLine, elle a rappelé, "C'était vraiment frustrant de voir quelqu'un laisser ses propres sentiments personnels aller à l'encontre de ce qui était le mieux pour l'histoire. Mais je suis heureuse de savoir que cette personne est partie et qu'ils ont par la suite pu résoudre certains problèmes sur le plateau causés par sa faute". Si l'actrice ne révèle jamais le nom du showrunner en question, il semblerait néanmoins s'agir d'Andrew Kreisberg, viré en 2017 après des accusations de harcèlement sexuel et de contacts inappropriés.

Un retour compliqué

Et malheureusement pour les fans du personnage, même si le showrunner n'est plus attaché à la série, elle considère qu'un retour de son héroïne aujourd'hui n'aurait plus beaucoup de sens. La comédienne l'a confié, la relation entre Patty et Barry n'avait de toute façon jamais été prévue comme LA grande histoire de la série, "Barry et Iris qui terminent en couple, ça a toujours été le but ultime", et revenir en arrière maintenant serait trop étrange et déroutant pour le public, "Tant de saisons ont passé. Barry est dans une période de sa vie totalement différente, cela offrirait une sortie de route bizarre à l'histoire de la voir revenir."