Shannen Doherty atteinte d'un cancer en stade 4 : elle ne pourra pas guérir de la maladie

Shannen Doherty dénonce : "Beaucoup de personnes au stade 4 sont mises à l'écart"

En 2015, Shannen Doherty était diagnostiquée d'un cancer du sein. Celle qui est surtout connue pour avoir joué Prue Halliwell dans Charmed et Brenda Walsh dans Beverly Hills 90210 a été en rémission en 2017. Mais la maladie a récidivé : en février 2020, l'actrice a annoncé être atteinte d'un cancer du sein en stade 4. Malgré la maladie, la star est occupée à "vivre sa vie" et passe ses journées "avec ses amis et sa famille et à travailler", comme elle l'a confiée à ABC News. Elle reste forte, positive et continue de se battre.

"Je pense que le travail a toujours été très épanouissant pour moi, mais d'une certaine manière, il est devenu encore plus épanouissant. Beaucoup de personnes diagnostiquées au stade 4 sont en quelque sorte mises à l'écart" a fait remarquer Shannen Doherty, "On suppose qu'ils ne peuvent pas travailler ou qu'ils ne peuvent pas travailler à leur pleine capacité. Ce n'est pas vrai et j'aimerais vraiment que les gens cessent de le penser et qu'ils nous donnent une chance de leur prouver le contraire".

Et d'ailleurs, la star sera bientôt à l'affiche de List of a Lifetime, Dying to Belong mais aussi The Fortress (avec Bruce Willis, Jesse Metcalfe et Chad Michael Murray).

Shannen Doherty : son cancer "peut être traité, mais pas guéri"

Shannen Doherty, qui est mariée avec le photographe Kurt Iswarienko depuis 2011, a avoué que son cancer lui fait voir la vie différemment. "Vous devez vraiment creuser profondément pour faire face au cancer, et dans cela, vous trouvez toutes ces choses que vous aviez cachées" a-t-elle expliqué, "Et ce sont de belles choses que vous trouvez : vous trouvez la vulnérabilité, vous retrouvez votre confiance dans les gens. Vous trouvez le pardon".

Celle qui était apparue dans la saison 4 de Riverdale pour rendre hommage à Fred Perry a précisé suivre des protocoles de traitement contre son cancer du sein. Shannen Doherty est actuellement à son premier protocole : "Ce qui est une très, très grosse chose", "vous voulez juste durer sur vos protocoles aussi longtemps que possible afin de ne pas être à court de protocoles". Elle avait aussi récemment confié à Variety qu'elle ne guérira jamais de son cancer. Il "peut être traité, mais pas guéri", la comédienne va devoir vivre "avec sa maladie le reste de sa vie".

Interrogée sur sa "bucket list", la liste des choses qu'elle aimerait faire avant de mourir, Shannen Doherty avait déclaré à Nightline : "Une bucket list donne presque l'impression que ce sont des choses à cocher avant de mourir, et je ne veux jamais fonctionner comme ça", "je veux juste fonctionner comme, je n'ai pas de choses à cocher parce que je vais continuer à me battre pour rester en vie".