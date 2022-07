Shakira : 8 ans de prison requis contre la chanteuse ! Elle prend un très gros risque

Devenue une star depuis le succès de son hit Whenever, Wherever en 2001, Shakira a depuis longtemps quitté son pays d'origine, la Colombie. La star de 45 ans vit depuis de nombreuses années en Espagne, où réside son ex-compagnon et père de ses enfants, le footballeur Gerard Piqué. Le couple a récemment annoncé sa séparation mais la chanteuse est plus que jamais dans une situation compliquée face à la justice.

En 2017, son nom était mentionné dans les Paradise Papers qui révélaient que la star envoyait ses revenus sur les comptes d'une société à Malte et qu'elle était déclarée comme résidant aux Bahamas. En partie suite à cela, la justice espagnole s'est intéressée à son cas et la soupçonne de fraude fiscale.

Shakira risque gros

L'affaire est en cours depuis 2018 et elle ira finalement au procès. Selon l'AFP, la justice espagnole vient de faire un nouveau pas dans son accusation contre Shakira. Le parquet a requis 8 ans de prison contre la star pour son futur procès dont la date n'est pas arrêtée pour le moment. En plus de cette peine, la justice souhaite réclamer 24 millions d'euros d'amende à l'ex de Gérard Piqué.

Selon le parquet, Shakira vivrait en Espagne depuis 2011 (l'année où elle a officialisé son couple avec le footballeur) mais a continué de déclarer être résidente des Bahamas jusqu'en 2015. Le fisc espagnol pense déclare que la star s'est donc rendue coupable d'évasion fiscale durant plusieurs années et estime que Shakira aurait soustrait 14,5 millions d'euros.

Elle a refusé tout accord

Des accusations que Shakira et ses avocats ont toujours démenti depuis que l'affaire a éclaté. L'équipe de la star se défend en expliquant que Shakira ne vivait pas plus de 6 mois dans le pays (durée à partir de laquelle elle aurait été forcée de déclarer sa résidence fiscale en Espagne) et que ses revenus provenaient en grande partie de ses tournées à l'international. Gardant cette ligne de conduite, Shakira a donc refusé tout accord avec la justice, décidée à aller au procès.

"Shakira et son équipe considèrent cette affaire comme une violation totale de ses droits, car elle a toujours fait preuve d'un comportement irréprochable, en tant que personne et contribuable, et d'une volonté totale de résoudre tout désaccord dès le début, avant même la procédure pénale" ont fait savoir ses avocats via un communiqué de presse. Ils expliquent aussi que, depuis le lancement de la procédure, la star aurait versé 17,2 millions d'euros au fisc et n'aurait donc "plus aucune dette".