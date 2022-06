Shakira et Gerard Piqué séparés : le couple officialise la rupture après les rumeurs de tromperie

Comment croire en l'amour après cette annonce ? Si la récente réconciliation de Ben Affleck et Jennifer Lopez avait fait du bien à notre coeur de romantique, l'officialisation de la séparation de Gerard Piqué et Shakira vient tristement nous rappeler que le bonheur n'est malheureusement qu'éphémère.

Divorce à venir pour Shakira et Piqué

Quelques heures après les premières rumeurs de rupture des suites d'une supposée tromperie de la part du footballeur (oui, on vit bel et bien dans un monde où Shakira peut se faire tromper... Impossible is vraiment nothing !), le couple a publié un communiqué ce samedi 4 juin 2022 pour confirmer la nouvelle.

"Nous avons le regret de vous confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui sont notre priorité absolue, nous vous demandons le respect de notre vie privée. Merci de votre compréhension" ont-ils sobrement commenté dans un communiqué.

La fin d'une belle histoire qui avait débuté en 2010 à l'occasion du tournage du clip "Waka Waka" pensé pour la Coupe du Monde de cette même année, et qui aura donc duré douze ans et été marquée par la naissance de deux enfants : Milan (9 ans) et Sasha (6 ans).

Non, la chanteuse n'a pas fait de malaise

Pour l'heure, ni le sportif, ni l'artiste n'ont réagi aux rumeurs de tromperie, mais Shakira a néanmoins tenu à rassurer ses fans. Alors que d'inquiétantes photos d'elle dans une ambulance ont circulé ces dernières heures, laissant entendre qu'elle aurait mal vécu cette situation, il s'agirait en réalité d'un autre événement. "Je veux préciser que ce sont des photos qui ont été prises le 28 (mai), lorsque mon père a malheureusement été victime d'une chute, a-t-elle partagé sur ses réseaux. Ce jour-là, je l'ai personnellement accompagné dans une ambulance jusqu'à l'hôpital où il se rétablit".

Combien de mois avant que Shakira n'écrive une chanson façon Taylor Swift pour critiquer son ex ? Les paris sont ouvert !