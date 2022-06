Shakira et Gerard Piqué, la rupture ? Elle l'aurait grillé avec une autre !

Ça sent mauvais pour Gerard Piqué et Shakira. Les deux stars se sont rencontrées en 2010 à l'occasion du tournage du clip de la chanson Waka waka pour la coupe du monde. Depuis, ils ne se sont jamais lâchés et sont devenus parents de deux petits garçons : Milan, en 2013, et Sasha, en 2015. L'ex du footballeur, plaquée pour la chanteuse, était d'ailleurs sortie du silence en 2017. Depuis 12 ans, ils forment un couple modèle. Malgré les rumeurs de rupture, ils ne se sont jamais séparés.

Piqué grillé dans les bras d'une autre femme ?

Malheureusement, ce mercredi 1er juin 2022, une nouvelle a surpris tout le monde : le couple aurait rompu ! Tout a commencé avec une révélation du journaliste du journal catalan El Periodico, Emiliano Pérez, qui a assuré que "le capitaine du Barça et la chanteuse colombienne traversent une crise sentimentale". Ces propos ont été confirmés par deux autres journalistes dans le podcast vidéo Mamarazzis, diffusé en direct le mercredi sur les réseaux sociaux du journal. Elles révèlent que Shakira, qui avait enflammé le Super Bowl en 2020, aurait grillé son mec avec une autre femme.

Piqué déjà à fond dans le célibat ?

Elles affirment aussi que Piqué aurait quitté le domicile conjugal et serait reparti vivre dans son ancien appartement barcelonais. Le footballeur profiterait pleinement de sa vie de célibataire et sortirait régulièrement en boîte avec Riqui Puig, son coéquipier du Barça. Les journalistes affirment également que la chanteuse a été deux fois à Ibiza, en mai dernier, seule avec ses deux enfants. "Sur les photos, elle avait l'air triste", se souvient l'une d'elle, qui pense maintenant savoir pourquoi.

Piqué réussira-t-il à faire une nouvelle remontada et reconquérir le coeur de Shakira ? En tout cas, cette fois, il n'y aura pas d'arbitre pour l'aider...