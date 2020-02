Shakira fait le buzz au Super Bowl avec sa langue : pourquoi c'est un symbole important

Shakira et sa langue sont les stars du Super Bowl 2020

Comme vous l'avez certainement vu, ce dimanche 2 janvier 2020 à Miami en Floride, c'était le Super Bowl 2020 (Super Bowl LIV), c'est-à-dire la finale de la National Football League (NFL). Oui, les Chiefs de Kansas City ont gagné face aux les 49ers de San Francisco (31 à 20), mais le sport n'est pas forcément ce qui a le plus créé le buzz. Shakira et Jennifer Lopez qui ont enflammé la mi-temps de l'événement est sans doute LE moment que la majorité des téléspectateurs garderont en mémoire.

Et si le déhanché de l'interprète de Whenever, wherever reste toujours aussi impressionnant, c'est surtout un petit geste fait avec sa langue qui a retenu l'attention de la majorité des internautes. En effet, alors qu'elle chantait un medley de ses tubes dont Hips Don't Lie ou encore She Wolf sur la scène du Hard Rock Stadium, Shakira a poussé un petit cri tout en tirant la langue face caméra. Un geste qui a depuis été détourné en meme sur les réseaux sociaux, devenant viral en quelques heures.