"Tu peux venir à la maison si tu veux..." : Shakira bientôt en couple avec... Nicolo ?! L'ex de Victoria Méhault la drague ouvertement

La guerre est déclarée entre Shakira et Gerard Piqué. En juin 2022, la chanteuse et le footballeur ont annoncé leur rupture. Ce dernier aurait été grillé en train de tromper sa femme. Depuis, les deux stars ne font rien pour se faciliter la vie. En juillet dernier, on a découvert les folles demandes qu'aurait eu l'ancien joueur de foot pour accepter que son ex femme ait la garde des enfants. L'ex-international espagnol aurait exigé deux conditions folles. D'après les rumeurs, Shakira aurait accepté de payer 20 % d'une dette, de plus de deux millions, contractée par son ex-mari. Piqué aurait également demandé que celle qui est visée par des rumeurs de couple avec des acteurs célèbres lui paye cinq voyages par an en première classe pour qu'il puisse rendre visite à ses fils.

Ces derniers jours, l'ancien couple se retrouve encore sous les feux des projecteurs. En effet, Shakira a sorti un titre dans lequel elle démonte son ex et sa nouvelle copine. "J'étais trop grande pour toi, maintenant, tu en as une comme toi", "tu as échangé une Ferrari contre une Twingo, tu as échangé une Rolex contre une Casio", peut-on notamment entendre dans sa chanson. Mais Piqué ne s'est pas laissé faire et s'est affiché avec des fameuses montres Casio et s'est mis à rouler en Twingo.

"Moi je suis une Ferrari, je ne suis pas une Twingo"

Une guerre dans laquelle Nicolo compte bien s'engouffrer. En effet, le candidat qu'on peut suivre actuellement dans Le Cross sur W9 fait partie des millions de prétendants que compte la chanteuse depuis sa rupture et l'ex de Victoria Méhault n'a pas hésité à lui envoyer un message privé sur Instagram pour essayer de la séduire.

"Hey Shaki. J'ai entendu ce qui t'est arrivé. Vraiment, tu ne le méritais pas. Tu sais, moi, je suis une Ferrari, je ne suis pas une Twingo. Vu que tu es célibataire et moi aussi, tu peux venir à la maison si tu veux... Je te fais une bonne bouillabaisse, une belle soirée. On danse un peu de samina mina mina eh eh waka waka eh eh (...) Si tu ne veux pas la bouillabaisse je peux te faire des pâtes à la boconaise aussi sans souci. Appelle-moi quand tu peux, quand tu es dispo. Si elle ne répond pas, c'est sûr que c'est à cause de la boconaise", lui a-t-il proposé dans un vocal plein d'humour.

Il y a peu de chance que Shakira entende ce message et lui donne suite, mais c'est beau de rêver !