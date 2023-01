"Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo" : Shakira démonte Piqué et sa nouvelle copine dans sa nouvelle chanson

En 12 ans, il s'en passe des choses. Après avoir découvert d'une façon pour le moins originale comment son ex-mari la trompait, Shakira elle a bien l'intention de ne plus lui faire de cadeau, elle est déçue et va le faire savoir. Bizarrap, un DJ argentin, a publié une vidéo YouTube avec la chanteuse dans laquelle elle chante une toute nouvelle chanson dans laquelle elle se lâche.

Des punchlines à répétition

Shakira a des comptes à régler avec Gérard Piqué et elle va le faire en public. Elle décide de s'en prendre directement à l'ancien joueur du Barca et à sa nouvelle compagne. Dans cette nouvelle chanson, les paroles sont claires, elle n'a plus besoin de lui. "Une louve comme moi n'est pas faite pour un mec comme toi, je ne reviendrai pas vers toi, même si tu pleures où tu me supplies", chante-t-elle en espagnol.

Elle n'oublie pas de tacler Clara Chia, la nouvelle petite amie de Piqué, celle avec qui il l'aurait trompée. "J'étais trop grande pour toi, maintenant, tu en as une comme toi", "tu as échangé une Ferrari contre une Twingo, tu as échangé une Rolex contre une Casio" déclare-t-elle dans cette nouvelle chanson. Elle balance tout.