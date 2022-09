"J'ai juste essayé de gérer tout ça" : Shakira se confie sans filtre sur sa rupture avec Gérard Piqué

"Notre séparation n'est pas comme une séparation normale"

Entre la chanteuse Shakira et le footballeur Gerard Piqué, c'est fini depuis juin dernier. L'interprète des tubes comme Whenever, Wherever, Hips Don't Lie, La tortura, Beautiful Liar, Waka Waka (This Time for Africa) et Loca avait officialisé sa rupture avec le joueur du FC Barcelone. Après 12 ans de relation, les parents de deux enfants, Milan et Sasha, ont décidé de se séparer. Une rupture sur laquelle la star est revenue pour la première fois dans les pages du magazine Elle américain.

"C'est vraiment difficile d'en parler personnellement, surtout que c'est la première fois que j'aborde cette situation dans une interview" a commencé par avouer Shakira à propos de sa récente séparation. "J'ai gardé le silence et j'ai juste essayé de gérer tout ça. C'est difficile d'en parler, surtout parce que je suis encore en train de le vivre, et parce que je suis dans l'oeil du public et parce que notre séparation n'est pas comme une séparation normale" a-t-elle ajouté.