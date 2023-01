Gerard Piqué se moque de Shakira et la provoque ouvertement après son clash en chanson

La guerre est déclarée entre Shakira et Gerard Piqué. En juin 2022, ceux qui sont tombés amoureux sur le tournage du clip du titre Waka Waka en 2010 ont annoncé leur rupture. La chanteuse aurait grillé son mari en train de la tromper. En septembre 2022, la star colombienne s'est confiée pour la première fois sur leur séparation dans les pages du magazine Elle américain.

"C'est vraiment difficile d'en parler personnellement, surtout que c'est la première fois que j'aborde cette situation dans une interview" a commencé par avouer celle qui aurait grillé son mari en train de la tromper. "J'ai gardé le silence et j'ai juste essayé de gérer tout ça. C'est difficile d'en parler, surtout parce que je suis encore en train de le vivre, et parce que je suis dans l'oeil du public et parce que notre séparation n'est pas comme une séparation normale". "Je pense que ces détails sont en quelque sorte trop privés pour être partagés, du moins à ce moment précis - tout est si brut et nouveau", avait-elle poursuivi.

Shakira clashe Piqué, il lui répond

Visiblement, Shakira va mieux et cette fois, elle n'a pas hésité à balancer sur son ex dans sa nouvelle chanson. Dans ce titre, qui fait le tour des réseaux sociaux depuis sa sortie, les paroles sont claires, elle n'a plus besoin de lui. "Une louve comme moi n'est pas faite pour un mec comme toi, je ne reviendrai pas vers toi, même si tu pleures où tu me supplies", chante-t-elle en espagnol.

Elle n'oublie également pas de tacler Clara Chia, la nouvelle petite amie de Piqué : "J'étais trop grande pour toi, maintenant, tu en as une comme toi", "tu as échangé une Ferrari contre une Twingo, tu as échangé une Rolex contre une Casio", peut-on notamment entendre.

"Est-ce que c'est une blague ? Non, non, je suis sérieux"

Des punchlines qui n'ont évidemment pas échappé au footballeur. Lors d'un live Twitch, diffusé ce vendredi 13 janvier 2023, il n'a d'ailleurs pas hésité à provoquer son ex. En effet, il est apparu avec une montre de la fameuse marque Casio au poignet et il a même annoncé que le fabricant de montres serait partenaire la Kings League, qu'il vient de créer. "Est-ce que c'est une blague ? Non, non, je suis sérieux. Je vous le dis, cette montre, c'est pour la vie", s'est-il amusé.

Un peu plus tard, l'international espagnol s'est de nouveau moqué de son ex femme en promettant d'arriver en Twingo lors de la première journée de championnat. La grande classe...