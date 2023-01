Shakira "dévastée" : une vidéo prouve que Gerard Piqué la trompait depuis très longtemps

En juin dernier, Shakira et Gerard Piqué annonçaient une triste nouvelle. Après douze ans d'amour, la chanteuse et l'ancien défenseur du FC Barcelone ont mis fin à leur relation. "Nous avons le regret de vous confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous demandons le respect de la vie privée. Merci de votre compréhension".

Un véritable choc pour les fans qui étaient alors persuadés que les parents de Milan et Sasha finiraient leurs jours ensemble. Il aura fallu attendre plusieurs semaines avant que Shakira ne prenne la parole. Dans les colonnes du magazine ELLE, l'interprète du titre Hips Don't Lie avouait vivre des moments compliqués. "C'est difficile pour moi d'en parler car je suis encore en train de le vivre, et comme je suis une figure publique, notre séparation n'est pas normale, donc ça a été très difficile pas seulement pour moi, mais également pour les enfants. Incroyablement difficile".

En ce qui concerne la raison de leur rupture ? Gerard Piqué n'a pas résisté à la tentation et a trompé Shakira. Incroyable mais vrai, cette dernière a appris l'infidélité du sportif grâce à un pot de confiture ! Aujourd'hui, il file le parfait amour avec Clara Marti, une jeune étudiante en relations publiques âgée de 23 ans. Fous amoureux, ils ne prennent d'ailleurs plus la peine de se cacher et s'affichent même ultra complices dans les rues de Barcelone.

Gerard Piqué en couple avec Clara Marti depuis plusieurs années

Si cette nouvelle histoire d'amour a récemment été révélée dans les médias, une vidéo prouve pourtant que Gerard et Clara se fréquentent depuis plus d'un an. Comme on peut le voir sur le tweet ci-dessous, une jeune femme passe derrière le sportif alors qu'il est en pleine réunion Zoom. Il s'agit de Clara. Seule ombre au tableau, cette réunion date de 2021, bien avant l'annonce de la séparation du couple.

