Sexy Beasts, Too Hot To Handle, Floor is Lava... 7 émissions WTF à mater sur Netflix

Sexy Beasts, Too Hot To Handle, Floor is Lava... les émissions les plus WTF de Netflix

Netflix propose de plus en plus d'émissions de divertissement et de télé-réalité (Selling Sunset, Love is Blind, The Circle, Back with the Ex...) et certaines sont plus WTF que les autres. PRBK vous en présente 7. Au programme ? Sexy Beasts, Too Hot To Handle, Floor is Lava, Stars de compagnie, C'est du gâteau !, Rien ne se perd ! et American Barbecue, le grand défi.

Too Hot To Handle Le sexe est complètement interdit dans Too Hot To Handle (Séduction Haute Tension en français)... enfin normalement. 10 célibataires, adeptes des coups d'un soir et craintifs de l'engagement, pensent vivre le meilleur été de leur vie dans une destination paradisiaque, mais leur engouement disparaît très vite quand les vraies règles du jeu leur sont expliquées par Lana, le robot vocal. Quelles sont-elles ? Aucun bisou, aucun préliminaire solo ou à deux et aucune relation sexuelle. S'ils les transgressent, ils perdent de l'argent dans la cagnotte commune. Dans la saison 1 et 2 de Too Hot To Handle, peu de candidats ont résisté à la tentation, mais certains sont repartis en couple et le sont toujours aujourd'hui, comme Cam et Emily ou encore Christina et Robert de la saison 2. En bref, il faut choisir entre le sexe ou l'argent, un gros dilemme pour ces célibataires déjantés !

Floor is Lava Vous vous souvenez de Floor is Lava ("le sol c'est de la lave" en français), le challenge devenu viral en peu de temps ? Eh bien, Netflix l'a adapté en jeu télé ! Dispo depuis juin 2020, l'émission, tournée dans un entrepôt désaffecté Ikea en Californie, est tout aussi WTF que le challenge sur les réseaux sociaux. Le but ? Trois équipes de trois joueurs doivent réussir à traverser un parcours parsemé d'obstacles difficiles afin d'atteindre la sortie et tenter de remporter les 10 000 dollars. Leur objectif est aussi d'éviter de tomber dans la lave. Si tous les membres de l'équipe touchent le sol, la partie est terminée, s'il n'y en a qu'un ou deux, la course continue, mais vaut mieux ne pas se retrouver solo car c'est très compliqué de terminer le jeu Floor is Lava seul(e).

Stars de compagnie Dans Stars de compagnie (Pet Stars en version originale), faites connaissances avec Pets on Q, une agence de gestion de talents qui s'occupe des plus grands influenceurs animaliers des réseaux sociaux. Leur popularité dépend notamment de leur nombre d'abonnés. Les membres de Pets on Q partent donc à la recherche d'animaux célèbres en tout genre (chiens, chats, poule, lapin, cochon...) afin de les recruter pour devenir leur manageur. On les suit aussi lors de concours canins, de casting pour des publicités ou encore lors de fêtes d'anniversaire. La saison 1 de Stars de compagnie est dispo depuis avril 2021 sur Netflix.

Rien ne se perd ! Les restes dans notre frigo, on a tendance à les jeter alors qu'on pourrait très bien inventer de nouvelles recettes avec. Pas forcément appétissant dit comme ça, mais il y a de quoi faire en réalité. Si vous avez besoin d'idées, n'hésitez pas à regarder Rien ne se perd ! (Best Leftovers Ever ! en anglais). Dans cette émission Netflix, trois cuisinier s'affrontent et ont pour challenge de concocter des plats gourmands à base de restes. Le vainqueur repart avec la belle somme de 10 000 dollars (environ 8 500 euros). Les participants doivent redoubler d'imagination et certains n'en manquent pas du tout. L'un d'entre eux s'est par exemple amusé à réaliser une glace... au confit de canard. WTF, mais pourquoi pas après tout.

C'est du gâteau ! Dans C'est du gâteau ! (Nailed It !), trois pâtissiers amateurs (peu doués) tentent de reproduire un gâteau hyper compliqué au niveau de la technique. Certaines réalisations sont vraiment à mourir de rire. Les participants s'affrontent en deux manches et le gagnant remporte un joli chèque de 10 000 dollars (environ 8 500 euros) et le trophée "C'est du gâteau !". Diffusée depuis 2018 sur Netflix, l'émission a eu le droit à deux autres versions, Nailed It! Holiday ! et Nailed It! Double Trouble (les candidats sont en binôme), et à des guests comme Kiernan Shipka (Les Nouvelles aventures de Sabrina), Joey King (The Kissing Booth) et les Queer Eye. 5 saisons sont actuellement dispo sur la plateforme.

American Barbecue : le grand défi Les rois du barbecue ont leur propre compétition grâce à Netflix ! Dans American Barbecue : le grand défi (American Barbecue Showdown), huit spécialistes des grillades s'affrontent lors d'une compétition "féroce, mais amicale" afin de remporter le titre de champion américain du barbecue. À vos barbecues, c'est parti ! Sinon, si vous aimez les compétitions un peu WTF, on vous propose aussi La Grande Bataille des fleurs ou En verre et contre tous.

