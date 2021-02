Les Nouvelles Aventures de Sabrina : Kiernan Shipka ouvre (encore) la porte à un retour de la sorcière

Kiernan Shipka croit encore en Sabrina

Officiellement, la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina a pris fin en décembre 2020 sur Netflix au terme de sa saison 4. Pourtant, Kiernan Shipka - l'interprète de la célèbre sorcière, n'a toujours pas l'intention de tourner la page. Après avoir ouvert la porte à un film, la comédienne a rappelé que le sort réservé à Sabrina à la fin de la saison 4 n'était pas quelque chose qui était gravé dans le marbre et que cela n'empêcherait donc pas un futur retour de son héroïne.

"J'ai le sentiment que Sabrina pourrait facilement revenir si elle le voulait" a-t-elle ainsi confié au détour d'une interview accordée à Tommy Didario. Selon elle, le problème de la "mort" de Sabrina pourrait facilement être réglé par elle-même, "C'est une personne très intelligente. Je pense qu'elle va passer un peu de temps dans la Sweet Hereafter (cette dimension où elle a retrouvé Nick, ndlr) et qu'elle va finir par s'ennuyer et commencer à regretter ses amis. Et je pense que c'est possible [qu'elle quitte l'au-delà]". De quelle façon ? Avec quelle conséquence ? C'est le grand mystère.

Riverdale en ligne de mire

Et sans surprise, Kiernan Shipka a déjà une idée des nouvelles aventures que pourraient ensuite vivre la sorcière. "Elle n'est encore jamais allée à Riverdale et j'aimerais toujours m'y rendre" a confié l'actrice, "J'aimerais y participer, donc il y a toujours cette possibilité". Une idée qui peut surprendre au premier abord, mais qui n'a rien d'inimaginable. Après tout, les deux séries appartiennent au même univers dans le monde des comics.

Alors attention, la comédienne ne sait pas si un retour de Sabrina est réellement faisable à l'avenir, encore moins dans Riverdale, "Je peux vous le dire avec sincérité, je n'ai aucune idée de ce qui peut ou non se faire". Mais une chose est certaine, on peut compter sur elle pour se battre pour ce personnage, "Il y a des possibilités multiples concernant son retour et je suis réellement ouverte à l'idée de la jouer à nouveau !"

Ne reste plus qu'à Netflix, la CW et les producteurs de trouver un concept sympa à mettre en scène.