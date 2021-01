Les Nouvelles aventures de Sabrina : pas de saison 5 mais un film ? Kiernan Shipka est pour

En juillet dernier, on apprenait que la saison 4 des Nouvelles aventures de Sabrina serait la dernière. La série, qui devait être un spin-off de Riverdale à l'origine, a été lancée en octobre 2018 sur la plateforme mais la fin avait de quoi décevoir les fans. En plus de moments gênants, le dernier épisode se terminait sur une scène surprenante : à la fin, Sabrina (Kiernan Shipka) mourrait en se sacrifiant pour sauver ses amis de la dernière Eldritch Terror et Nick (Gavin Leatherwood) la rejoignait dans l'au-delà après s'être donné la mort en se noyant volontairement. Certains pensent que les deux personnages ne seraient en fait pas vraiment morts et c'est peut-être réellement le cas.

Un film Les Nouvelles aventures de Sabrina à venir ?

Car malgré la fin des Nouvelles aventures de Sabrina et le destin tragique des deux personnages, Kiernan Shipka ne serait pas contre revenir... avec un film ! Interrogée par Entertainment Tonight, l'actrice a confié qu'elle adorerait reprendre son rôle le temps d'un long-métrage. "J'ai vu et entendu les demandes des fans et je suis avec eux. J'aime ce personnage et j'aime tellement ces gens que quoi qu'on puisse faire pour conclure l'histoire pour les fans et continuer à faire vivre Sabrina, ce serait super" a confié l'actrice. Une façon de nous faire comprendre que Sabrina et Nick sont bien toujours vivants, comme le pensent les fans ? Pas impossible.

Kiernan Shipka veut reprendre son rôle dans Riverdale

L'actrice veut tellement rejouer la jeune sorcière qu'elle serait même prête à revenir dans Riverdale, dont la saison 5 débute le 21 janvier sur Netflix. "Je pense qu'on peut toujours aller dans Riverdale. Je pense que je garde espoir qu'elle y passe en mode 'Oh mince, je suis dans la mauvaise ville' mais qu'elle y reste un peu. Ce serait drôle" a expliqué Kiernan Shipka. Cet été, le créateur des deux séries, Roberto Aguirre-Sacasa, avait annoncé qu'un crossover aurait bien lieu dans les comics. Alors pourquoi pas à l'écran ? On peut toujours espérer !