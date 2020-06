Vous vous souvenez du "floor is lava" ? Le revoilà en jeu télé sur Netflix

C'était l'un des plus gros buzz de l'année 2017 : le challenge "floor is lava" fait son retour ! Souvenez-vous, il consiste à imaginer que le sol est empli de lave et que la seule façon de se déplacer est de passer de meuble en meuble, sans jamais toucher le sol. Mais si, à l'époque, ce jeu enfantin a envahi les réseaux sociaux (Youtube, Instagram, Snapchat), c'est aujourd'hui à la télé qu'il revient. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est sur Netflix plus précisément !

Le "floor is lava" revient en jeu télé sur Netflix

La plateforme a eu l'idée d'en faire un jeu télévisé présenté par Rutledge Wood (Top Gear). Dans celui-ci, deux équipes s'affrontent lors d'épreuves physiques dignes de Ninja Warrior et ne doivent jamais tomber dans la lave (fausse, on vous rassure), ou du moins le moins possible. "Les équipes s'affrontent pour naviguer dans des pièces inondées de lave en sautant sur des chaises, en se suspendant aux rideaux et en se balançant à des lustres. Oui vraiment.", peut-on lire en description. A la clé pour l'équipe gagnante : un chèque de 10 000 dollars ! Un jeu totalement WTF dont la diffusion est prévue ce vendredi 19 juin.