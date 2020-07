Floor Is Lava : 6 secrets de tournage sur l'émission de Netflix

Les réseaux sociaux sont un peu l'espace créatif des internautes. On y trouve souvent des challenges assez originaux comme le #wipitdownchallenge, le PQ challenge (pendant le confinement), le #pillowchallenge ou encore le Floor Is Lava challenge. Le dernier défi, devenu viral en 2017, a été adapté en jeu télé par Netflix : la saison 1 est dispo depuis le 19 juin 2020. Le but ? Trois équipes de trois joueurs qui doivent réussir à traverser un parcours hyper compliqué afin d'atteindre la sortie et tenter de remporter les 10 000 dollars. Cette émission a demandé beaucoup de temps de préparation : découvrez les secrets de tournage.

Où est tournée l'émission Floor Is Lava ?

Non, Floor Is Lava n'a pas été tournée en studio même si c'était le but au départ : "beaucoup de studios hollywoodiens nous ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas 100 000 gallons (environ 379 000 litres, ndlr) de lave sur leurs plateaux", a expliqué Irad Eyal, l'un des créateurs à USA Today. Du coup, où a été enregistrée l'émission ? Dans un entrepôt Ikea désaffecté situé à Burbank, en Californie : "c'était un espace parfait, il était immense et suffisamment solide pour supporter toute la lave." Un endroit de tournage atypique !