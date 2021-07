Too Hot To Handle saison 2 : Marvin et Melinda, Cam et Emliy... qui est encore en couple ? (Bilan)

Melinda et l'ex-candidat des Princes et les princesses de l'amour 4 ne se sont ensuite plus reparlés. Il a fallu du temps pour que le contact soit renoué : "On se parle et on est en bons termes (...) Nous ne sommes pas en couple, mais Melinda me manque", confie Marvin. Peut-on espérer une réconciliation ? Affaire à suivre !

Cam et Emily

Alors que peu de personnes croyaient en la relation de Cam Holmes et Emily Miller, sachez que les deux candidats de Too Hot To Handle saison 2 sont toujours en couple ! Cam a même emménagé chez Emily sept mois après le tournage de l'émission, soit début février 2021 pour être précis : "Nous n'avons pas passé beaucoup de jours séparés depuis la fin (...) Nous sommes comme un couple marié maintenant. On sait beaucoup de choses l'un sur l'autre (... ) Après le tournage, on a dû faire l'amour 7 fois dans la même journée", confient-ils dans l'épisode bilan.