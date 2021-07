Marvin Anthony (Too Hot To Handle) toujours en couple avec Melinda ? Sa réponse floue

Après Love Island, Les Marseillais VS Le reste du monde 5 et Les Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8), Marvin Anthony est passé à l'international avec Too Hot To Handle sur Netflix. Candidat de la saison 2, on le découvre autrement que dans ses émissions de télé-réalité précédentes : il se lâche beaucoup plus et s'exprime librement sur son appétence pour le sexe et ses relations intimes. En tout cas, Marvin ne s'attendait sûrement pas à faire une rencontre qui allait lui donner envie de changer.

Melinda et Marvin toujours en couple ?

Dans Too Hot To Handle saison 2, Marvin Anthony tombe rapidement sous le charme de Melinda, mais ne peut s'empêcher de draguer les autres filles célibataires. Il enchaîne les boulettes jusqu'à ce qu'il ait enfin le déclic : il est en train de tomber amoureux de Melinda. L'ex-candidat des Princes et les princesses de l'amour 4 sort alors le grand jeu pour reconquérir son ex. Ses efforts paient puisque Melinda accepte de s'engager dans une relation officielle avec lui malgré la distance entre Paris et New York.