Too Hot To Handle saison 2 : Cam et Emily toujours en couple, ils annoncent une grande nouvelle !

Alors que Francesca Farago et Harry Jowsey de Too Hot To Handle saison 1 seraient de nouveau ensemble, quel couple de la saison 2 a survécu au tournage ? Marvin Anthony et Melinda, eux, avaient laissé entendre que leur relation serait encore d'actualité. Ils ont finalement officialisé leur rupture dans l'épisode retrouvailles. Sinon, qu'en est-il de Cam Holmes et Emily Miller, le duo phare de cette nouvelle saison, comme Harry et Francesca en saison 1 ? Les deux candidats ont brisé beaucoup de règles et se sont souvent testés durant l'aventure. Au final, ils sont repartis plus amoureux que jamais.

Cam et Emily parlent déjà mariage et bébé !

Alors, leur love story a-t-elle duré ? Emily et Cam sont-ils toujours en couple un an après le tournage de Too Hot To Handle saison 2 ? La réponse est... oui ! Ils ont même emménagé ensemble sept mois après la fin de l'émission Netflix : "Début février, il est venu emménager avec moi. Nous sommes inséparables", révèle Emily à The Sun avant que Cam confie à son tour : "Nous avons été nous-mêmes dans cette émission. Nous nous aimons, c'est ma meilleure amie." So cute !

Les deux candidats sulfureux parlent même déjà mariage et bébé : "Nous voulons vraiment nous marier et avoir des enfants. Si nous avons une fille, nous l'appellerons Lana (comme le robot vocale dans Too Hot To Handle, ndlr) bien évidemment", avoue Emily. Cam confirme leur projet : "Oui nous en parlons, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Je sais que je veux passer le reste de ma vie avec Emily" Le couple a aussi officialisé sa relation sur Instagram et dans l'émission retrouvailles de Too Hot To Handle, depuis le temps que leurs abonnés attendaient ça !