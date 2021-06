Sex Education : une saison 4 en préparation ? Une actrice confirme

Sex Education aura une saison 4 : Aimee Lou Wood a confirmé travailler sur la suite

Sex Education fait partie des séries Netflix qui reviennent avec une nouvelle saison. Et alors que la saison 1 de Sex Education a cartonné sur Netflix, comme la saison 2 qui est toujours dispo, la saison 3 n'est pas encore en ligne. Et pourtant, une saison 4 est déjà en préparation. C'est l'un des membres casting de Sex Education qui a confirmé l'info. Qui parmi Asa Butterfield (Otis), Emma Mackey (Maeve), Ncuti Gatwa (Eric), Connor Swindells (Adam), Aimee Lou Wood (Aimee), Sami Outalbali (Rahim), Tanya Reynolds (Lily) ou encore Gillian Anderson (Dr Jean Milburn) a lâché le scoop ? C'est Aimee Lou Wood, qui incarne Aimee Gibbs, qui a confirmé la saison 4 de Sex Education lors d'un Q&A avec plusieurs médias, dans le cadre des BAFTA TV Awards 2021.

"Je suis en train de parler d'une intrigue pour la 4ème saison en ce moment, sur laquelle je donne quelques retours" a-t-elle révélé, comme l'a rapporté Digital Spy. Aimee Lou Wood a précisé : "Nous parlons aux scénaristes, et aussi à Ben (Ben Taylor, ndlr), notre réalisateur. Chaque scène que nous faisons, il nous laisse improviser à la fin et fait tourner les caméras, ce qui est très amusant et beaucoup de choses se retrouvent dans la série". "Mais j'adorerais être dans la salle des scénaristes pour la 4ème saison - je le dis ici. Mais encore une fois... J'aimerais aussi rentrer chez moi et apprendre mon texte !" a-t-elle ajouté.

Une saison 3 avec une fin "surprise" et "choc" ?

Et alors que les acteurs prépareraient donc déjà la saison 4, la date de sortie de la saison 3 avait été décalée à cause de la pandémie de coronavirus. Et Aimee Lou Wood a aussi confié que la fin de la saison 3 sera ouf : "Quand vous voyez la saison 3, la fin est vraiment très intéressante", "quoi qu'il arrive dans la 4ème, si cela arrive, wow - les scénaristes ont un défi. Ils ont un défi énorme sur les bras". Eh oui, la fin sera "une surprise et un choc pour tout le monde". "Je pense que l'intrigue d'Aimee dans la 2ème saison est traitée magnifiquement tout au long de la 3ème saison également, donc c'est bien" a-t-elle indiqué.