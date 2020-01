Sex Education saison 2, Mom, The New Pope... : top 10 des séries à voir en janvier 2020

Magnum

Magnum est de retour... avec un nouveau visage ! Après la série culte des années 80 portée par Tom Selleck, le personnage revient pour une version plus moderne et sans la moustache. C'est Jay Hernandez qui incarne le nouveau Thomas Magnum, officier des Navy SEALs qui est devenu détective privé. Promis, ses enquêtes seront explosives !

Date de diffusion : dès le 7 janvier sur TF1.

Peur sur le lac

Après nous avoir impressionné dans Le Bazar de la Charité, Julie de Bona reprend son rôle de Lise Stocker dans Peur sur le lac, suite des mini-séries Le Mystère du lac (2015) et Le Tueur du lac (2017). Cette fois, c'est un mystérieux virus mortel qui va menacer Annecy. Lise et Clovis (Lannick Lautry) vont enquêter pour découvrir son origine.

Date de diffusion : dès le 9 janvier sur TF1 .

Mom

D'abord diffusée en France sur Comédie+, Mom débarque ENFIN en clair en France ! Et il était temps puisque la série en est déjà à sa 7ème saison aux Etats-Unis sur CBS. Anna Faris et Allison Janney y incarnent une fille et sa mère dont la relation est tumultueuse. En cause ? Les addictions de l'une et de l'autre. Toutes deux anciennes alcooliques, elles vont se retrouver et se rapprocher. Une série qui nous fait rire mais aussi pleurer. Émotions garanties !

Date de diffusion : dès le 12 janvier à 9h35 sur TMC.

The New Pope

En octobre 2016, Canal+ diffusait la série The Young Pope portée par Jude Law, en collaboration avec Sky et HBO. Il aura fallu attendre plus de 3 ans pour la saison 2 qui change de titre pour l'occasion. C'est le 13 janvier que la chaîne cryptée lance The New Pope. Jude Law y reprend son rôle mais ne sera plus le Pape puisque John Malkovich incarnera ce "nouveau pape". La série comptera 9 épisodes et est toujours réalisée par Paolo Sorrentino.

Date de diffusion : dès le 13 janvier sur Canal+.

Sex Education

Après une première saison jouissive, les ados de Sex Education reviennent pour de nouveaux épisodes qui seront certainement tout aussi explosifs. Pour cette nouvelle saison, trois nouveaux personnages seront au programme dont Rahmi qui est incarné par le français Sami Outalbali. Côté intrigues, on sait déjà que Otis (Asa Butterfield) et Maeve (Emma Mackey) vont avoir une relation assez tendues tandis que l'histoire d'amour entre Otis et Ola (Patricia Allison) avancera. De son côté, Adam (Connor Swindells) sera toujours dans son école militaire.

Date de diffusion : le 17 janvier sur Netflix.