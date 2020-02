Séries Mania 2020 : programme, invités, séries diffusées... tout ce qu'il faut savoir

Les dates

Sortez votre agenda, le festival Séries Mania prendra ses quartiers à Lille à la fin du mois de mars, plus précisément du 20 au 28 mars. Huit jours de projections, de rencontres mais aussi de conférences pour combler tous ceux qui sont passionnés de séries et/ou qui souhaitent élargir leur horizon. En plus des séries françaises et américaines, le panorama international permet en effet de découvrir des séries du monde entier.

Quel est le programme ?

Alors, quelles séries pourrez-vous voir lors de cette édition 2020 ? Une chose est sûre, il y en aura pour tous les goûts ! C'est The Luminaries avec Eva Green qui sera projeté pour la cérémonie d'ouverture. Côté français, la saison 2 de Groom et la saison 2 de Infidèle seront dévoilées lors du festival, tout comme The Eddy (série de Damien Chazelle tournée à Paris et prochainement sur Netflix), Laëtitia ainsi que les séries françaises en compétition dont on vous parle un peu plus bas. En ce qui concerne les séries américaines, la saison 3 de Westworld sera dévoilée tout comme Evil, Why Women Kill, Snowpiercer ou encore The Plot Against America, prochainement diffusée sur HBO. Enfin, de nombreuses séries internationales seront proposées comme Behind the Door (Japon), La Jauria (Chili), The Minister (Islande) ou encore World on Fire (Royaume-Uni).

Pour aller plus loin, des animations viendront égayer la semaine des festivaliers avec par exemple un escape-game inspiré du Bureau des légendes, des espaces immersifs consacrés à Rick & Morty et Mr Robot ou encore une exposition des costumes de Une nounou d'enfer. Des conférences sont aussi au programme.

La compétition

Le Festival Séries Mania est aussi une compétition internationale et française qui récompense le meilleur du petit écran. Cette année, c'est Tom Perrotta, auteur du roman Les Disparus du Mapletons, qui a inspiré la série The Leftovers, qui sera président du jury aux côtés de Rachel Griffiths (Six Feet Under), Veena Sud (productrice et scénariste de The Killing) Caroline Proust (Engrenages), Nir Bergman (showrunner israélien) et Karine Tuil (romancière) qui jugeront les séries.

En compétition internationale, on retrouve Adult Material (Royaume-Uni), Cry Wolf (Danemark), Dérapage (France), Little Birds (Royaume-Uni), Moloch (France, Belgique), No Man's Land (France, Israël, Belgique), Patria (Espagne), El Presidente (Chili), Unorthodox (Allemagne) et Valley of Tears (Israël). Quant aux séries en compétition française ? Chéyenne et Lola, Ils étaient dix, La Garçonne, Moah, Parlement et Romance se disputeront le prix de meilleure série remportée l'an dernier par Ad Vitam.

Les stars qui seront présentes

Des stars du petit écran sont évidemment attendues pour accompagner la diffusion de leurs séries. Parmi les célébrités annoncées, on retrouve Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian), l'équipe du Bureau des légendes dont Mathieu Kassovitz, Carole Bouquet, Olivier Marchal, Tomer Sisley mais aussi Samy Seghir, Laura Smet, Charlotte Le Bon, Olga Kurylenko, Chloé Jouannet ou Théo Fernandez.

Découvrez toutes les infos sur le site officiel de Séries Mania.