Sephora (Les Princes) : Mansour réagit aux accusations de Mourad, les prétendants le défendent

Éliminé par Sephora dans Les Princes et les princesses de l'amour 3, Mourad a tenté le tout pour le tout pour sauver sa place en balançant une bombe : Mansour aurait eu un rapprochement avec Inès lors d'une soirée. Choquée par cette révélation, la candidate a confronté ses deux prétendants pour en savoir plus, mais ça n'a rien donné. Ah si, elle a décidé d'éliminer Mansour, qui a démenti la version de Mourad, aussi. Retour à la case départ donc. Du coup, qui a menti ?

"Tu peux arrêter de mentir"

Après la diff de l'épisode choc, Sephora est sortie du silence en balançant que c'est Mourad qui aurait embrassé Inès : "J'ai reçu deux vidéos où j'ai vu Mourad qui n'avait pas le bon comportement avec les meufs." Mansour s'est lui aussi exprimé sur cette histoire et a une nouvelle fois affirmé, sur Instagram, qu'il ne s'est rien passé entre lui et l'ex-prétendante de Julien Bert : "Sachez que Mourad ment (...) Je n'ai pas embrassé Inès et je ne suis pas rentré avec elle. Il me semble bien Mourad qu'on a dormi ensemble, tu n'as pas oublié. À moins qu'on ait fait des bails ensemble et que je ne sois pas au courant, il ne s'est rien passé. Tu peux arrêter de mentir (...) Tout le monde pense qu'Inès a couché avec moi alors qu'il ne s'est rien passé du tout. Par rapport à elle, t'es vraiment un petit bât*rd."

Les prétendants défendent Mansour

Face à toute cette histoire, certains prétendants ont aussi pris la parole pour défendre Mansour : "On était en soirée pendant notre jour off. Inès a fait un bisou sur la joue de Mansour. Peut-être que Mourad était mal placé pour voir ou il a inventé, mais il n'y a rien eu. Mansour est bien rentré seul pour dormir", confie Jade, l'ex-prétendante de Julien Guirado, tandis que Laura affirme : "C'est un mensonge, c'est faux. On a passé la soirée en boîte, on est rentré tous en même temps. Il ne s'est absolument rien passé, il n'y a eu aucun rapprochement."

De son côté, Jules, l'ex-prétendant de Dita, balance : "Mourad est le plus grand des mythos de la Terre. J'ai jamais vu un mec comme ça. Je vais m'abstenir de l'insulter de tous les noms parce qu'il n'a pas de face. Je ne sais pas comment c'est possible que Mansour ait couché avec Inès alors qu'il a dormi avec moi (...) Mourad fait passer Mansour pour le plus grand des charos alors que ce n'est pas le cas."