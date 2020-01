Sephora (Les Princes) fait des révélations chocs sur son prétendant Mourad

Dès son arrivée dans Les Princes et les princesses de l'amour 3, Mourad s'est montré hyper maladroit avec Sephora... et ça ne s'est pas arrangé au fur et à mesure des jours. Il a pourtant tenté de se rattraper, mais sa technique n'a pas fonctionné puisque la candidate n'a pas souhaité le garder à ses côtés dans l'aventure. Dommage... Déçu de partir, Mourad a souhaité marquer le coup, avant de quitter la villa, en balançant une bombe à Sephora : son autre prétendant Mansour aurait eu un rapprochement intime avec Inès, l'ex-prétendante de Julien Bert. Dramaaaaaaa !

"Il se serait passé un truc entre Inès et Mourad"

Sauf que, comme l'a balancé l'ancienne candidate des Anges 11 sur Snapchat, Mourad aurait lui aussi des choses à se reprocher question sincérité : "Le manque de respect, ça c'est pas chez moi. Je vais vous raconter un truc qui est vrai et qui s'est réellement passé. On avait un jour off (...) Les prétendants et prétendantes sont partis en boîte et pendant la soirée, je reçois deux vidéos où j'ai vu Mourad qui n'avait pas le bon comportement avec les meufs."

Sephora continue : "C'était le jour avant l'élimination. Déjà, tu viens pour moi, mais quand c'est le jour off, tu fais la petite pé*asse. Je m'en tape que tu sois venu pour moi (...) Il était avec Inès, la grosse aguicheuse. Il se serait passé un truc entre Inès et Mourad pendant la soirée. C'était pas un mec bien et il n'est pas venu pour de bonnes intentions (...) Je ne me suis pas trompé sur ce mec-là et cette meuf-là."

"Tu oses sortir tes menaces toutes pourries"

Après le coup de gueule de la candidate des Princes et les princesses de l'amour 3, Mourad a réagi sur Snapchat : "J'étais le prétendant le plus sincère. La fille ose polémiquer et parler (...) Je ne vais pas te traiter parce que je ne traite pas les filles, je ne suis pas comme ça. Je vais te parler intelligemment, je vais mettre les choses au clair. Comment tu oses parler comme ça sur moi ? Sephora, le mot respect tu ne dois pas le connaître (...) Tu ne respectes personne (...) Tu oses sortir tes menaces toutes pourries. T'étais pas là à la soirée, comment tu peux savoir, comment tu peux en parler ? Je sais qui t'a envoyé ces vidéos, c'est ton vieux canard de Mansour. Arrête de faire la fille qui sait tout, tu ne sais rien." Sympa l'ambiance !