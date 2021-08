Selena Gomez regrette-t-elle son passé sur Disney Channel ? La star réagit à la polémique

Selena Gomez est une touche à tout. Que ce soit dans la musique avec son récent album Revelación, au cinéma avec des films comme Un jour de pluie à New York et Hôtel Transylvanie, ou dans le monde des séries avec son nouveau rôle dans Only Murders in the Building, la star enchaîne les succès et nous prouve régulièrement que son talent n'a aucune limite. Une carrière parfaitement établie à seulement 29 ans, qu'elle doit notamment grâce à son rôle d'Alex Russo dans la série culte Les Sorciers de Waverly Place de Disney Channel.

Selena Gomez regrette-t-elle ses années Disney Channel ?

Pourtant, à en croire l'une de ses récentes déclarations - et alors même que Only Murders in the Building est attendue sur Disney+ à la fin du mois, Selena Gomez regretterait son passé au sein du célèbre studio. A l'occasion d'une conférence de presse, l'actrice a notamment surpris tout le monde à travers cette petite phrase, "J'ai cédé ma vie à Disney à un très jeune âge, sans savoir ce que je faisais". Oui, on a connu des déclarations plus positives.

Alors, faut-il comprendre que la star est du genre à renier son passé ? Pas du tout. Auprès de RadioTimes, Selena Gomez, consciente de la polémique lancée par cette phrase, a tenu à mettre fin à tout malentendu. Alors qu'elle n'a jamais fermé la porte à un reboot de cette fiction dans le futur, elle a cette fois-ci assuré : "Je n'avais aucune crainte à l'idée de revenir [à la télévision]. Je recherchais une autre série à faire. Et d'ailleurs, je suis plus que fière du travail que j'ai pu faire avec Disney. [Les Sorciers de Waverly Place] a en quelque sorte formé la personne que je suis".

Steve Martin défend l'actrice

Présent à ses côtés durant l'interview, Steve Martin - son partenaire de jeu dans Only Murders in the Building, a également tenu à la défendre face à ce début de polémique, "J'étais là quand Selena a fait cette remarque et elle avait été faite d'une façon légère, humoristique. C'était une blague." Il l'a ensuite précisé, c'est la presse qui aurait légèrement accentué ses propos, "Puis ça a été interprété... Parfois ils vont dire que c'était une plaisanterie, d'autres fois ils vont utiliser un titre négatif. Mais c'était vraiment dit d'une façon fun !"

Rendez-vous le 31 août 2021 sur Disney+ pour retrouver Selena Gomez dans Only Murders in the Building.