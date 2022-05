Selena Gomez accusée de se moquer de Hailey Bieber sur TikTok, elle réagit et s'excuse

Quand Selena Gomez ne tourne pas devant la caméra (on la retrouvera bientôt dans la saison 2 de Only Murders in the Building sur Disney+) ou n'enregistre pas de nouvelles chansons, la jeune femme de 30 ans est une internaute comme les autres. Aussi, ce mardi 10 mai 2022, la star s'est amusée à publier quelques vidéos sur son compte TikTok.

Selena Gomez accusée de se moquer d'Hailey Bieber

Au programme ? Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, elle a tout simplement mis en ligne une série de vidéos façon "Get ready with me" qui nous permettent ainsi de découvrir sa fameuse skincare routine. De quoi beaucoup l'amuser si l'on se fie à ses petites mimiques et... lancer malgré elle une polémique.

En effet, si ses vidéos n'étaient en rien surprenantes de sa part - elle est notamment la fondatrice de "Rare Beauty", une marque de cosmétiques, Selena Gomez a été rapidement accusée de se moquer... d'Hailey Bieber. En cause ? Quelques heures auparavant, la femme de Justin Bieber, ex-copain de Selena, s'était également mise en scène en train de dévoiler sa propre routine du genre.