Selena Gomez "libérée" depuis qu'elle se sait bipolaire : santé mentale, absence des réseaux... La star se confie

Selena Gomez a parlé de son trouble bipolaire, diagnostiqué en 2020, plusieurs fois sur les réseaux. "C'était vraiment libérateur d'avoir l'information" a-t-elle souligné dans l'émission US, "Cela m'a rendue vraiment heureuse parce que j'ai commencé à avoir une relation avec moi-même, et je pense que c'est la meilleure partie". "Je ne pourrais pas être plus ravie d'entrer dans ce chapitre. Seule, indépendante, forte, confiante" a-t-elle ajouté à propos de son parcours et de son actualité avec Wondermind, "C'est tout ce que je veux vraiment".

"Je n'ai pas été sur Internet depuis 4 ans et demi", et "cela a complètement changé ma vie"

En plus de parler ouvertement de la santé mentale et d'essayer d'aider les gens, Selena Gomez a évoqué son retrait des réseaux. Et clairement, elle se sent libérée, délivrée comme dans La Reine des Neiges de ne plus être connectée. "Je n'ai pas été sur Internet depuis 4 ans et demi" a-t-elle confié, ce sont des CM qui s'occupent de ses réseaux.

"Cela a complètement changé ma vie. Je suis plus heureuse. Je suis plus présente, je me connecte davantage avec les gens. Cela me fait me sentir normale" a-t-elle assuré, "Je n'arrive pas à croire que je suis là où je suis mentalement juste parce que j'ai pris les mesures nécessaires pour me retirer de tout ça parce que ce n'est pas normal".

Celle que vous avez récemment pu voir dans Only Murders in the Building sur Disney+ avait aussi expliqué l'année dernière à InStyle avoir "créé un système" pour ne pas connaître les mots de passe de ses comptes. Ce qui a été une étape importante et nécessaire pour se concentrer sur elle-même.

Et Selena Gomez avait aussi indiqué au magazine Elle : "Mon lupus, ma greffe de rein, la chimiothérapie, le fait d'avoir une maladie mentale, de traverser des déchirements très publics - ce sont toutes des choses qui, honnêtement, auraient dû m'abattre", à "chaque fois que je traversais quelque chose, je me disais : 'Quoi d'autre ? Qu'est-ce que je vais devoir affronter d'autre ?'". Mais aujourd'hui, elle est ressortie plus forte encore après tous ces obstacles.