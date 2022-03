Selena Gomez de nouveau en couple ? Un proche répond à la rumeur de romance

Selena Gomez de nouveau en couple ? Et ce ne serait pas avec Chris Evans...

Selena Gomez est une star ! Depuis la série Les Sorciers de Waverly Place sur Disney Channel, elle est donc actrice (Only Murders in the Building, Un jour de pluie à New York...), mais aussi productrice (13 Reasons Why), chanteuse (Bad Liar, Hands to Myself, Good for You, Wolves...) et entrepreneure (avec sa marque Rare Beauty).

Du coup, sa vie privée très médiatisée. Après avoir été en couple avec Justin Bieber (désormais marié à Hailey Baldwin Bieber) ou encore The Weeknd, l'actrice et chanteuse serait de nouveau casée. Et pas avec l'acteur Chris Evans (il y avait eu une rumeur de couple qui était fausse). Ce serait avec l'entrepreneur tech Zen Matoshi.