Selena Gomez diagnostiquée bipolaire : "C'est comme si on m'avait enlevé un énorme poids"

En 2016, Selena Gomez a décidé de prendre une pause en plein milieu de son Revival Tour, pour le bien de sa santé mentale : elle n'arrivait plus à gérer son anxiété et ses crises de panique. Son énergie diminuait aussi à cause de sa maladie, le lupus. Selena Gomez a d'ailleurs subi une greffe du rein en 2017 avant d'être internée en hôpital psychiatrique, suite à de nouvelles crises, un an plus tard. Elle s'est alors éloignée des réseaux sociaux et de la médiatisation.

Selena Gomez se confie sur son trouble bipolaire

Même si la chanteuse va beaucoup mieux aujourd'hui, son combat pour sa santé mentale continue, d'autant plus qu'on lui a récemment diagnostiqué un trouble bipolaire : "C'est comme si on m'avait enlevé un énorme poids quand on l'a découvert. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis dit : 'Ok, ça explique tellement de choses" confie Selena Gomez à The Hollywood Reporter.

L'interprète de Good For You explique ensuite : "Aider les autres est vraiment ce qui m'a permis de continuer. Il y a des moments où j'aurai pu ne pas être assez forte et où j'aurai pu faire quelque chose pour me blesser."

"J'ai subitement dû apprendre comment être moi-même"

Afin de se préserver, Selena Gomez a décidé de confier la gestion de ses réseaux sociaux à son assistante. Elle valide toujours les légendes et la publication des photos, mais ce relai lui permet de se tenir loin des commentaires négatifs et des rumeurs nocives : "Ça a été un tel soulagement pour moi. Je n'ai pas Instagram sur mon téléphone du coup, je n'ai pas de tentation. J'ai subitement dû apprendre comment être moi-même." Dépression, lupus, bipolarité, anxiété... l'ex-star de Disney Channel poursuit son combat.