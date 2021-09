Only Murders in the Building saison 2 : la série de Selena Gomez renouvelée et de retour en 2022

La saison 1 d'Only Murders in the Building n'est pas encore terminée, mais Hulu a déjà envie d'en voir plus. D'après les informations de Deadline, la série de Selena Gomez, Steve Martin, Martin Short diffusée sur Disney+ en France a été renouvelée pour une saison 2.

Only Murders in the Building de retour en 2022

Une surprise ? Pas tant que ça. Il y a quelques jours, la plateforme de streaming Hulu affirmait en effet que cette comédie policière était sa création originale la plus regardée lors de sa mise en ligne et la plus vue de toutes les autres comédies présentes au sein de son catalogue. Autant dire que le public est présent et à chouchouter.

A l'heure actuelle, aucune information n'a encore été dévoilée sur les prochains épisodes (nombre ? casting ? date ?), mais contrairement à ce que l'on pouvait craindre, Only Murders in the Building ne devrait pas se transformer en anthologie avec de nouveaux mystères mis en scène avec de nouveaux personnages. Toujours d'après le site américain, Selena Gomez, Steve Martin, Martin Short devraient bel et bien revenir et reprendre leurs rôles afin de poursuivre leurs aventures.

Enfin une bonne nouvelle en cette rentrée déprimante !