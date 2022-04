Justin Bieber bientôt papa ? Hailey Bieber réagit à la rumeur de baby bump

Justin Bieber et Hailey Bieber vont-ils bientôt accueillir un bébé ? C'est la rumeur improbable du moment. En cause ? Certains fans sont persuadés d'avoir découvert un baby bump lors du tapis rouge de la 64ème cérémonie des Grammy Awards organisée ce dimanche 3 avril 2022 aux USA. Une rumeur à laquelle la femme de l'interprète de "Baby", "Where are you now" ou encore "Peaches" vient de répondre sur Instagram.

Ce dimanche 3 avril 2022 était organisée la 64ème cérémonie des Grammy Awards, le plus prestigieux des événements dans le monde de la musique aux USA. Malheureusement pour Justin Bieber, malgré ses 8 nominations pour son album "Justice" et ses titres Peaches, Lonely et Anyone, le chanteur est finalement reparti les mains vides. À lire aussi KJ Apa bientôt papa : Clara Berry est enceinte, les photos du baby bump dévoilées Jordan Fisher (A tous les garçons que j'ai aimés) bientôt papa pour la 1ère fois Cristiano Ronaldo bientôt papa de jumeaux : il dévoile le sexe de ses futurs enfants Hailey Baldwin enceinte de Justin Bieber ? Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce n'est pas cet échec qui a fait parler la presse people et ses fans ce week-end, mais la tenue vestimentaire de Hailey Bieber, sa femme, qui était présente à ses côtés durant la cérémonie. La raison ? Alors que la mannequin était habillée d'une robe blanche signée Yves Saint-Laurent, certaines personnes ont rapidement laissé entendre que celle-ci cachait un début de baby bump... Un nouveau sujet de conversation étonnant - comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, on a vraiment du mal à voir où se cache ce petit bout de ventre arrondi, qui n'a bien évidemment pas fait plaisir à la principale concernée. A l'occasion d'un post de Radar Online sur Instagram, "Un petit Belieber est-il en chemin ? Les fans se demandent si Hailey Baldwin ne serait pas enceinte après avoir aperçu ce qui apparaîtrait comme un Baby Bump", la jeune femme n'a pas hésité à répondre d'une façon cinglante afin de partager sa colère de voir son physique être jugé aussi hâtivement et bêtement : "Je ne suis pas enceinte ! Laissez-moi tranquille".

