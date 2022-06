Justin Bieber paralysé du visage : il révèle être atteint d'une maladie neurologique

C'est une nouvelle épreuve qu'affronte le couple Justin Bieber / Hailey Baldwin. En mars dernier, la mannequin de 25 ans était hospitalisée pour un AVC et a raconté cette frayeur sur ses réseaux sociaux. Ce vendredi 10 juin 2022, c'est son mari, star de Baby, As Long as You Love Me ou encore Love Yourself qui s'est confié sur un lourd problème de santé.

Justin Bieber malade et paralysé du visage, il révèle sa maladie

Dans une vidéo sur Instagram (à voir dans notre diaporama), Justin Bieber a annoncé être atteint du syndrome de Ramsay Hunt, une maladie neurologique causée par un virus et qui a attaqué son oreille et provoque une paralysie de son visage. Comme on peut le voir dans la vidéo, le chanteur a été atteint au côté droit. "Cet oeil ne cligne pas, je ne peux pas sourire de ce côté de mon visage, cette narine ne bouge pas. Donc j'ai une paralysie totale de ce côté-là. (...) C'est assez sérieux comme vous pouvez le voir. J'aimerais que ce ne soit pas le cas mais c'est mon corps qui me dit de me calmer." a expliqué le chanteur. Comme il l'explique, c'est donc pour cette raison qu'il a récemment annulé plusieurs concerts. "Pour ceux qui sont frustrés des annulations de mes concerts, je ne suis pas physiquement capable de les faire" a-t-il ajouté.

"Je vais aller mieux"

Malgré la maladie, Justin Bieber explique qu'il a bon espoir d'être rétabli prochainement. "Je vais aller mieux, je fais des exercices pour que mon visage redevienne normal et ça reviendra avec le temps mais on ne sait pas combien de temps. Tout va bien se passer, j'ai de l'espoir. J'ai confiance en Dieu. Il y a une raison à tout ça, je ne sais pas ce que c'est pour le moment mais je vais me reposer en attendant." a confié la star. En story, il a aussi dévoilé avoir du mal à manger à cause de sa paralysie et demandé le soutien et les prières de ses nombreux fans à travers le monde.