Hailey Bieber hospitalisée pour un AVC : "Ils ont découvert un petit caillot de sang dans mon cerveau"

"C'est l'un des moments les plus effrayants que j'ai connus"

Plus de peur que de mal donc pour Hailey Bieber et ses proches, dont Justin Bieber. Désormais, la fashionista qui a créé sa chaîne YouTube va mieux. "Bien qu'il se soit agi de l'un des moments les plus effrayants que j'ai connus, je suis chez moi et je vais bien, et je suis très reconnaissante envers les merveilleux médecins et infirmiers qui se sont occupés de moi !" a-t-elle précisé.

Et la top a ajouté : "Merci à tous ceux qui m'ont tendue la main, qui m'ont contactée avec des voeux de bon rétablissement et pour tout ce soutien et cet amour". TMZ a aussi indiqué que les médecins seraient en train de voir si ces symptômes d'un AVC seraient liés ou non au coronavirus.