Justin Bieber bientôt papa ? Hailey Baldwin répond à la rumeur (et s'énerve)

Ces derniers mois, de nombreuses célébrités ont annoncé l'arrivé imminente d'un futur enfant dans leur vie. Que ce soit Olivier Giroud, bientôt papa pour la 4ème fois ou Shy'm et Emily Ratajkowski, prochainement mamans pour la première fois, les effets secondaires du confinement vont rapidement se faire ressentir un peu partout dans le monde.

Pas de bébé pour Bieber

Cependant, là où de nombreux bébés sont donc déjà à attendre ces prochains mois, ne comptez pas sur Justin Bieber et Hailey Baldwin pour s'amuser à compléter cette liste. Si le couple, marié depuis deux ans, semble plus heureux que jamais aujourd'hui, les deux amoureux ne sont toujours pas prêts à passer à l'étape supérieure.

Ce vendredi 6 novembre, Hailey Baldwin a en effet été mise au courant d'un nouvel article people de Us Weekly qui s'apprêtait à annoncer sa grossesse. Or, plutôt que de laisser couler cette énième rumeur sur sa vie privée, la jeune femme a cette fois-ci décidé de pousser un coup de gueule à son encontre. Afin de mettre les choses au clair et rassurer sa famille, elle a ainsi déclaré en story sur Instagram : "Puisque je sais que vous vous apprêtez à sortir votre petite histoire : non, je ne suis pas enceinte ! Donc s'il vous plait, arrêtez d'écrire de fausses histoires provenant de vos "sources" et concentrez-vous sur ce qui est important : les élections !"

Ce n'est pas encore aujourd'hui que l'interprète de Baby aura le droit au sien.