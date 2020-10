Emily Ratajkowski enceinte de son premier enfant : elle dévoile son baby bump 🤰

Pourquoi elle ne veut pas dévoiler le sexe de son enfant

Dans l'interview accordée à Vogue pour parler de sa grossesse, Emily Ratajkowski explique notamment que son mari et elle ne souhaitent pas révéler le sexe de leur bébé : "Quand mon mari et moi annonçons ma grossesse à nos amis, leur première question après les félicitations est : 'vous savez si vous voulez une fille ou un garçon ?' On aime répondre qu'on ne veut pas connaître le sexe de notre bébé avant ses 18 ans. Ca fait rire (...) La vérité, c'est que nous n'avons finalement aucune idée de qui grandit dans mon ventre. Qui sera cette personne ? Quel genre de parents deviendrons-nous ? De quelle manière va-t-elle changer nos vies ? C'est un concept merveilleux et terrifiant, qui nous rend à la fois impuissants et humbles."