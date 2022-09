Emily Ratajkowski trompée par Sebastian Bear-McClard, elle demande le divorce et le clashe

Emily Ratajkowski séparée de Sebastian Bear-McClard : "Il l'a trompée", "c'est dégoûtant"

Emily Ratajkowski alias Emrata sur les réseaux est célibataire, elle s'est séparée de son mari Sebastian Bear-McClard, après 4 ans de mariage. La mannequin et le producteur s'étaient mariés lors d'un mariage intime et discret, en petit comité, en 2018 à New York. Celle que vous avez pu voir dans des films comme Gone Girl, Entourage, We Are Your Friends et I Feel Pretty était ensuite tombée enceinte en 2020, et a donné naissance à leur bébé en mars 2021 (un fils appelé Sylvester Apollo Bear).

Page Six avait révélé le 15 juillet dernier qu'Emily Ratajkowski et Sebastian Bear-McClard s'étaient séparés à cause de supposées infidélités. Une source proche du couple avait balancé : "Il l'a trompée. C'est un trompeur en série. C'est dégoûtant". Une rupture et des rumeurs de tromperies qui avait été confirmées par People : "Ils se sont séparés il n'y a pas longtemps. C'était la décision d'Em. Elle va bien, elle est forte et elle se concentre sur son fils. Elle adore son rôle de mère". D'ailleurs depuis, la top ne portait plus son alliance.

Emrata a vraiment demandé le divorce et a lancé une pique à son futur ex-mari sur TikTok

Et d'après les nouvelles informations de Page Six, après la séparation vient maintenant la demande de divorce officielle. "Emily Ratajkowski demande le divorce de Sebastian Bear-McClard" a écrit le tabloïd, "Les dossiers judiciaires vus par Page Six montrent que la créatrice d'Inamorata a déposé sa demande jeudi à la Cour suprême de Manhattan et a noté qu'elle était contestée, ce qui signifie qu'il y a des questions à débattre".

"Ni l'avocat de Ratajkowski ni un représentant du producteur de films n'ont immédiatement répondu à la demande de commentaires de Page Six" est-il indiqué. Mais Sebastian Bear-McClard serait prêt à tout pour reconquérir celle qui s'était montrée seins nus dans la version non censurée du clip Blurred Lines de Robin Thicke. "Il la supplie de lui donner une seconde chance. Ce n'est pas près d'arriver parce qu'elle a fait des recherches de son côté et découvert encore plus de merdes qu'il a fait dans son dos" est-il précisé.