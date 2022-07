Emily Ratajkowski célibataire ? Grosse rumeur insistante de divorce après de nombreuses tromperies !

Emily Ratajkowski est considéré comme la plus belle femme du monde par beaucoup d'homme. Mais cela ne suffit visiblement pas à son mari Sebastian Bear-McClard, qui l'aurait trompée de nombreuses fois d'après Page Six. Le sex-symbole devrait d'ailleurs demander le divorce à cause de ces nombreuses tromperies apprend-on.

"Il l'a trompée. C'est un trompeur en série. C'est dégoûtant" a déclaré une source proche du couple, au magazine américain. D'après le DailyMail, qui précise qu'aucun document légal n'a encore été déposé au tribunal, Sebastian Bear-McClard aurait récemment été vu sans son alliance, et ce ne serait pas la première fois. Pour le moment, aucun des deux concernés n'a réagi. Contacté par Page Six, l'avocat du couple n'a pas souhaité réagir non plus.

Une relation surprenante

En février 2018, l'annonce de leur mariage avait surpris tout le monde ! En effet, la mannequin de 31 ans et le comédien de 41 ans avaient décidé de se dire "oui" seulement quelques semaines après l'officialisation de leur relation. Son chéri avait même été très critiqué sur les réseaux et Emrata l'avait défendu en répondant à ceux qui le trouvaient "moche".