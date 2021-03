Emily Ratajkowski maman : elle annonce la naissance de son fils et dévoile son prénom

Emily Ratajkowski a accouché, découvrez le sexe et le prénom de son bébé

Carnet rose pour Emily Ratajkowski, ou plutôt carnet bleu puisqu'elle a accouché d'un petit garçon ! Eh oui, double nouvelle pour ses abonnés puisque l'actrice a gardé secret le sexe de son bébé durant toute sa grossesse. Aujourd'hui, ça n'en est plus un, d'autant plus que Emily Ratajkowski a même dévoilé le prénom de son fils, qu'elle a eu avec son mari Sebastian Bear-McClard, en légende d'une belle photo où on peut la voir l'allaiter : "Sylvester Apollo Bear nous a rejoint sur terre. Sly est arrivé le 8 mars 2021 durant la matinée la plus surréaliste, belle et emplie d'amour de ma vie."