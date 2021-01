Jacquemus reçoit des insultes homophobes : le créateur a la réaction parfaite contre les haters

Ce dimanche 3 janvier 2021, le créateur de mode a posté une série de clichés en mode Photomaton avec son compagnon Marco Maestri (à la tête de Yoann et Marco, bureau de communication digitale créé avec son frère). Des photos que Jacquemus avait déjà publiées sur son compte Instagram le 19 mai 2020, où les amoureux sourient, font des grimaces, s'enlacent et s'embrassent. Mais le couple a reçu des messages homophobes et des insultes. Certains haters et homophobes ont même commenté avec des émojis qui vomissent pour afficher leur dégoût.

Le designer réagit de la plus belle des façons

Face à tant de déclarations homophobes, Simon Porte Jacquemus a réagi dans sa story Instagram ce mardi 5 janvier 2021. L'artiste originaire du sud de la France a dénoncé les propos homophobes. "Beaucoup d'insultes et d'unfollow après le post de mon petit ami et moi en train de nous embrasser" a-t-il écrit, "Est-ce qu'on en est encore là ?". Sa réaction face à la haine ? L'amour. "Je continuerai de partager de l'amour, du bonheur et plus encore", parce que "l'amour gagne toujours" a-t-il ajouté. "Fier", il a même publié un nouveau selfie de lui et son petit ami se faisant un tendre baiser sur la bouche.