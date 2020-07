Jacquemus : son défilé dans des champs de blé émerveille et fait vriller les internautes

Le dernier défilé Jacquemus : "c'est si beau, on dirait un rêve"

Un défilé que les internautes ont pu voir sur le compte Instagram de la marque, où il était diffusé en direct. De quoi en mettre plein la vue à tous, tout en respectant la distanciation sociale en cette période de crise sanitaire : "les défilés jacquemus c'est vraiment quelque chose. c'est si beau, on dirait un rêve", peut-on lire sur Twitter, ou encore "jacquemus est tellement créatif je l'aime trop, chaque collection est si belle", "Bon bah le défilé Jacquemus SS21, une fois de plus c'était du Jacquemus. Doux et poétique."