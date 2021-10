Emily Ratajkowski accuse Robin Thicke d'agression sexuelle sur le clip de Blurred Lines

En 2013, Emily Ratajkowski se révélait aux yeux du monde entier grâce à son apparition dans le clip de Blurred Lines, titre mémorable de ce début de décennie signé Robin Thicke, T.I. et Pharrell. Cependant, contrairement à ce que l'on pouvait penser, la mannequin ne garde pas un très bon souvenir de cette expérience.

Emily Ratajkowski agressée sexuellement par Robin Thicke

Dans son autobiographie intitulée My Body, la jeune maman d'un petit garçon y révèle au contraire avoir été victime d'une agression sexuelle sur le plateau, alors qu'elle tournait dénudée devant la caméra. "D'un seul coup, d'une façon inattendue, j'ai senti la froideur et l'inconnu d'une paire de mains étrangères en train de m'attraper les seins nus par derrière, révèle-t-elle dans l'un de ses chapitres. Je me suis instinctivement éloignée et je me suis retournée en regardant Robin Thicke".

Selon Emily Ratajkowski, c'est bien le chanteur et producteur qui l'aurait agressé sur le plateau. "Il m'a souri d'une façon maladroite/idiote et a titubé en arrière, ses yeux cachés derrière ses lunettes de soleil, a ensuite précisé la comédienne de Bright Futures, encore fortement marquée par cet événement. Pour la première fois ce jour-là, je me suis réellement sentie nue. J'ai désespérément tenté de minimiser l'incident. J'ai levé la tête, haussé les épaules et évité le moindre contact visuel alors que je sentais la chaleur de l'humiliation parcourir mon corps. Je n'ai pas su réagir comme j'aurais dû".

Des accusations confirmées par la réalisatrice

A ce jour, Robin Thicke n'a pas encore officiellement réagi à ces révélations. Néanmoins, Diane Martel - la réalisatrice du clip, a de son côté profité d'une interview accordée à The Times pour confirmer les propos de la modèle. "Je me souviens du moment où il lui a attrapé les seins. Il se tenait derrière elle, tous les deux de profil", a-t-elle affirmé, avant d'expliquer être intervenue en criant sur l'artiste et en remettant en question son attitude. Robin Thicke - qui était ivre ce jour-là, se serait alors "timidement excusé" et aurait salué le travail d'Emily Ratajkowski, ce qui aurait permis la reprise du tournage.

Malgré tout, cette dernière l'a confessé, ce geste a logiquement ruiné cette expérience et a instauré un réel malaise, "Avec ce geste, il a rappelé à tout le monde sur le plateau que les femmes n'étaient pas réellement en position de pouvoir [contrairement à ce que devait raconter la vidéo en plaçant les hommes dans une position inférieure, ignorés et moqués par les femmes autour d'eux ndlr]. En tant que fille dénudée qui dansait dans son clip, je n'avais aucun pouvoir. Je n'étais rien de plus que la mannequin sous contrat".