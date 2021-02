Section de recherches saison 14 : Sandrine ambigüe avec Jeanne ? Mélanie Maudran se confie

"On en saura plus sur Sandrine en fin de saison"

Avec le départ de Honorine Magnier (Rose), Fabienne Carat a pris plus d'importance dans la saison 14 de Section de recherches. On en découvre enfin un peu plus sur son personnage, qui vit en colocation avec sa meilleure amie Sandrine (Mélanie Maudran). Sandrine est séductrice, on peut le voir avec Lucas (Franck Sémonin), mais elle est surtout très mystérieuse et un peu trop protectrice avec Jeanne : "Elle est comme une soeur pour elle. Il faut dire qu'elles sont 'indécollables', fusionnelles, complices depuis des années", explique Mélanie Maudran à Télé 7 Jours.

L'actrice d'Un si grand soleil confie ensuite : "Le comportement de Sandrine laisse planer une certaine ambiguïté, d'autant que c'est une séductrice, voire une prédatrice, jetant par ailleurs son dévolu sur Lucas. Si ce personnage arrive sur la pointe des pieds, on en saura beaucoup plus sur elle en fin de saison." Encore un peu de patience avant de découvrir la fin de la saison 14 !

"On n'a pas eu à faire semblant d'être copines"

Fabienne Carat et Mélanie Maudran sont-elles aussi complices dans la vraie vie que leurs personnages dans Section de recherches, sur TF1 ? "Ça s'est fait très naturellement. On ne se connaissait pas du tout, mais c'est une fille saine, très abordable et spontanée. On s'est donc très vite bien entendues, y compris sur le plan du jeu. Cela dit, on n'a pas eu à faire semblant d'être copines", répond l'interprète de Sandrine.