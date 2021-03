Section de recherches : la saison 15 en préparation ? Franck Sémonin nous répond (Interview)

Section de recherches saison 15 "en cours d'écriture"

Alors que Alice Nevers n'aura pas de saison 19 et Profilage de saison 11, la saison 15 de Section de recherches reste un point d'interrogation. TF1 n'a pas encore communiqué à ce sujet, mais la bonne nouvelle est que les audiences sont plutôt satisfaisantes : environ 5 millions de téléspectateurs sont au rendez-vous à chaque fois. Franck Sémonin reste quand même prudent et ne cache pas que l'arrêt d'Alice Nevers et Profilage lui fait peur pour la suite.

"Ça me fait peur, oui évidemment, parce que avec Xavier, on se lève toujours comme si c'était le premier jour de tournage. C'est le cas aussi de tous les acteurs avec qui on tourne. Tout le monde vient nourrir cette série. De se dire que TF1 peut avoir potentiellement envie de changer d'avis, ça nous fait peur. Maintenant, si le public redemande des enquêtes, on continuera d'être là", confie l'interprète de Lucas Auriol en interview avec PRBK avant d'ajouter : "La saison 15 est en cours d'écriture. On anticipe toujours les saisons à venir."

"Le public nous tournera le dos avant qu'on ne baisse les bras"

En tout cas, Franck Sémonin n'a pour l'instant aucune envie d'arrêter Section de recherches, qui a le droit à un nouveau crossover avec Alice Nevers, et ne l'envisagera qu'à un moment précis : "Si je suis juste là pour être sur le plateau et qui ne se passe rien d'autre. Ce qui n'est pas le cas avec la saison 14 où mon personnage est bien sollicité. Il souffre du départ de Rose et tombe amoureux de Sandrine. En plus, on s'est remis à faire des cascades moto. Mais bon, le public nous tournera le dos avant qu'on ne baisse les bras."

L'ex-acteur de Demain nous appartient nous explique ensuite : "Je communique beaucoup sur Insta avec les fans, j'essaie d'être là. Je m'occupe de ma page Insta tout seul, mais pour Facebook, je suis aidé par mon ami Julien Perret. Il fait un sacré boulot pour moi. Par contre, il ne répond jamais à ma place."

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.