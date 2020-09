Schitt's Creek : c'est quoi cette série dont tout le monde parle ?

Depuis ce dimanche 20 septembre et la cérémonie des Emmy Awards 2020, Schitt's Creek est la série qui revient le plus régulièrement dans les discussions. Pourquoi ? Parce qu'elle a raflé toutes les plus grosses récompenses hier soir (meilleure comédie, meilleur scénario, meilleur acteur dans une série comique, meilleure actrice dans une série comique, meilleurs seconds rôles masculin et féminin...) alors qu'elle est encore méconnue en France.

Alors, Schitt's Creek, qu'est-ce que ça raconte ?

Il s'agit d'une comédie canadienne (diffusée sur CBS) lancée en 2015 (et terminée depuis avril dernier), créée par Eugene et Daniel Levy. Cette drôle de série suit l'aventure déjantée de la riche famille Rose qui, après avoir été victime d'une gigantesque arnaque, se retrouve ruinée. Seul espoir pour elle de s'en sortir ? Aller vivre à Schitt's Creek, une ville paumée qui avait été achetée au fils aînée lors d'un précédent anniversaire. L'occasion pour tous les membres de se reconstruire humblement (ou presque) et de faire face à un choc des cultures particulièrement douloureux.