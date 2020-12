Scènes de Ménages : voici pourquoi on ne connaît pas les noms de famille des personnages

Où sont passés les noms de famille ?

A l'instar de la famille de Malcolm ou de Penny dans The Big Bang Theory, les noms de famille des personnages de Scènes de Ménages sont totalement inconnus. Mathieu Laurentin (producteurs de la série de M6) l'a d'ailleurs confessé auprès de Télé-Loisirs, les scénaristes s'amusent toujours à trouver un prétexte pour ne jamais les citer.

"Quand ils reçoivent du courrier, celui-ci est adressé à Madame Huguette ou Monsieur Raymond" a-t-il ainsi rappelé, avant d'ajouter "Ou quand un coursier vient livrer un colis ou qu'un technicien EDF se présente à l'improviste chez l'un des couples, c'est toujours leur prénom qui est mis en avant".

Un choix nécessaire pour la série

Un détail qui était probablement passé totalement inaperçu aux yeux de certains fans, mais qui n'a pas été pensé au hasard. A en croire Mathieu Laurentin, il s'agit réellement "d'un choix du créateur de la série, Alain Kappauf". Selon lui, désigner les personnages uniquement par leurs prénoms (José & Liliane, Raymond & Huguette) ou leurs surnoms (Poussin & Poussin) permettrait aux téléspectateurs de s'attacher plus facilement à cet univers loufoque et à ces blagues déjantées, sans prendre le risque de voir la série être prise trop au sérieux.

"Donner un nom de famille aux personnages, ce serait leur donner une espèce de vie, comme à de vrais personnages de fiction" a révélé le producteur. "Et on ne veut pas les ancrer dans une réalité totale. En gros Liliane est Liliane, José est José, et ainsi de suite". On se demande tout de même si, de la même façon que les créateurs connaissent les premières rencontres de ces couples, ces noms de famille ne sont pas inscrits quelque part, dans un dossier secret...