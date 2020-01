The Big Bang Theory : le nom de famille de Penny dévoilé grâce aux fans ?

Les fans de The Big Bang Theory ont-ils résolu l'un des plus gros mystères de la série et découvert le nom de famille de Penny ? Dans la série, qui a pris fin il y a quelques mois, le nom de jeune fille du personnage joué par Kaley Cuoco n'a jamais été dévoilé. Mais les internautes ont une nouvelle piste !