Scènes de Ménages : une grosse nouveauté inspirée de Plus belle la vie pour cette nouvelle saison

La quatorzième saison de Scènes de Ménages débarque sur M6 ce lundi 22 août 2022. Les six couples stars Raymond et Huguette, Emma et Fabien, José et Liliane, Camille et Philippe, Leslie et Léo et Louise et Jalil seront de retour. Pour cette nouvelle saison, ils vivront plein de nouveaux défis ! Par exemple : José va se représenter à la Mairie et fera face à son ancienne assistante. Raymond, de son côté, va prendre un jeune boxeur sous son aile.

Les épisodes en lien avec le calendrier

Mais outre les nouvelles aventures des six couples, ce qui va surtout changer cette année, c'est que les épisodes seront directement en rapport avec le calendrier ! En effet, la série va prendre exemple sur Plus Belle la vie, qui va malheureusement bientôt s'arrêter, ou Demain nous appartient pour renforcer la proximité avec les téléspectateurs. Ainsi, nous auront droit à des soirées à thème et au moment d'Halloween, nos héros fêteront Halloween, pareil pour la Saint-Valentin, la fête de la musique et toutes les fêtes du calendrier.

Marion Game défonce le nouveau couple, les acteurs lui répondent

En janvier 2022, Marion Game, qui interprète Huguette, a clashé le nouveau couple de la série, Louise et Jalil, interprétés par Claudia Mongumu et Ryad Baxx, dans une interview pour Télé-Loisirs. "Le nouveau couple nous pique notre boulot, je peux le dire... nous tournons beaucoup moins (...) Ce n'est pas très élégant de la part de M6 ! Gérard Hernandez pense la même chose que moi... nous dépendons d'eux ! Je demande à tourner Scènes de ménages ! Le nouveau couple n'a aucun intérêt, ils sont nuls ! Ce n'est pas à la hauteur de Scènes de ménages ! Ça ne va pas vers le haut ! Je le dis car, voilà, je n'en ai RIEN A FOUTRE !", avait déclaré celle qui est, en effet, beaucoup moins présente dans la série.

"Je ne lui en veux pas du tout"

"Ce n'était pas agréable (...) C'est une comédienne que je respecte beaucoup, au même titre que son travail. C'est ce que je préfère retenir", a répondu Claudia Mongumu, Louise dans la série, dans Télé 7 jours. "Ça m'a touché bien sûr (...) Dans cette interview, elle ne nous a pas nommés. Je ne l'ai pas pris personnellement en tout cas (...) J'admire vraiment sa carrière et je ne lui en veux pas du tout de ne pas apprécier les personnages comme ils ont été présentés au départ, sachant qu'on a encore du temps pour les développer !", a déclaré Ryad Baxx.

Le clash semble donc désormais réglé et on a hâte de découvrir toutes les nouvelles intrigues !