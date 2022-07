Plus belle la vie annulée : par quoi la série va-t-elle être remplacée ? L'étrange projet de France 3 dévoilé

Plus belle la vie remplacée par quoi ?

Le 18 novembre 2022, France 3 diffusera le tout dernier épisode de Plus belle la vie. Les dirigeants de France Télévisions l'ont récemment annoncé, ils ont pris la décision d'annuler la série, notamment à cause de ses audiences déclinantes et de son budget trop important, alors même qu'elle est produite par une filiale... de TF1.

De fait, une question se pose : par quoi la chaîne va-t-elle remplacer l'emblématique fiction quotidienne qui était présente à l'écran depuis 2004 ? Que les fans et acteurs encore en colère face à cette décision se rassurent, France 3 n'a pas l'intention de trahir PBLV. Anne Holmes (directrice des programmes de France Télévisions) l'a récemment promis, aucune nouvelle série maison façon Un si grand soleil ne sera imaginée pour lui succéder. "Un autre feuilleton ? Non. Ce serait un peu bizarre et je pense que quatre feuilletons, c'est trop", confiait-elle ainsi à Télé 2 Semaines en mai dernier.

Une émission sportive pour succéder à la série ?

Une déclaration rassurante à l'époque et confirmée cette semaine par Le Parisien. Selon les informations du journal, la chaîne aurait "lancé un appel à projets pour occuper l'avant-soirée" avec pour préférence "un programme de flux" qui pourrait prendre la forme d'un "jeu, talk-show ou divertissement" en lieu et place "d'une autre fiction".

Et si rien ne semble donc acté pour le moment, les dirigeants auraient néanmoins déjà une petite idée pour combler cette case horaire en attendant un concept novateur. Toujours selon Le Parisien, il pourrait s'agir... "d'une émission quotidienne sur les Jeux Olympiques 2024". Le twist ? Si la grille des programmes sera vide dès le mois de novembre, cette émission - qui ne fait clairement pas rêver sur le papier, ne devrait pas être lancée avant janvier 2023. A suivre.