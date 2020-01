Scènes de Ménages : Frédéric Bouraly (José) surpris par la réaction des fans

Frédéric Bouraly fan de Scènes de Ménages

Loup-Denis Elion (Cédric) et Audrey Lamy (Marion) avaient peut-être envie de tenter de nouvelles choses ailleurs, mais leur départ de Scènes de Ménages n'a visiblement pas inspiré leurs autres camarades. Présent ce lundi 20 janvier dans l'émission L'Equipée Sauvage sur Europe 1, Frédéric Bouraly - l'interprète de José, a rappelé son amour pour la comédie et son personnage.

Après avoir confessé, "C'est un cadeau de la vie. Pour un acteur, c'est formidable et merveilleux [d'être associé à une telle série]", le comédien a ajouté, "Ça m'est tombé dessus, vraiment, à l'insu de mon plein gré et en plus, c'est un personnage que j'adore. Tout va bien".

Une relation spéciale avec les fans

Autant dire que Frédéric Bouraly n'a aucune intention d'aller voir ailleurs. D'autant plus qu'il l'a ensuite confié, l'amour du public à son encontre est plus fort que tout. Régulièrement sur les routes avec ses différentes pièces de théâtre - il sera bientôt à l'affiche de la pièce Le Muguet de Noël, il n'en revient toujours pas des réactions auxquelles il fait face.

"Avec Valérie Karsenti [Liliane], ma camarade que j'aime beaucoup, on est très gâtés par rapport au public. Et je le vois quand on est en tournée au théâtre. Le retour est incroyable. Les gens nous disent merci. C'est quand même formidable de faire un métier où les gens nous remercient. Merci de quoi ? Je ne suis pas infirmier".